اليابان تعتقل رجلا لطعنه شرطيا والاستيلاء على سلاحه

رويترز

قالت الشرطة اليابانية إنها اعتقلت رجلا بتهمة طعن شرطى والاستيلاء على مسدسه في مدينة بغرب اليابان قرب أوساكا التى تستضيف قمة لمجموعة العشرين لأسبوع المقبل.

وقال مسؤول فى الشرطة المحلية إن المشتبه به البالغ من العمر 33 عاما نفى الاتهامات الموجهة له. وقال يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى خلال مؤتمر صحفى معتاد " ننظر بشكل جدى لهذا الحادث الذى سبب قلقا كبيرا بين السكان.

"وفى الوقت الذى من المقرر فيه عقد اجتماع قمة لمجموعة العشرين الأسبوع المقبل سنعزز اليقظة والحذر بشكل أكبر".

وبدأت عملية بحث عن المشتبه به على نطاق واسع يوم الأحد بعد العثور على الشرطي المطعون ممددا على الأرض في مدينة سويتا. وقالت السلطات اليوم الاثنين إن الشرطي غائب عن الوعي وفي حالة خطيرة.

ويأتي الحادث الذي وقع يوم الأحد بعد حادث وقع الشهر الماضي قتل خلاله رجل في منتصف العمر فتاة وراشدا بسكين وأصاب 17 شخصا آخرين قرب طوكيو رغم أن الجريمة العنيفة نادرة الحدوث في اليابان.