المغرب يستضيف القمة العالمية الثالثة "النساء فى إفريقيا" آخر الشهر الجارى

كتبت – هناء أبو العز

أعلن بيان نقلته وكالة بانا للصحافة الأفريقية ، أن الدورة الثالثة للقمة العالمية لمبادرة "النساء في إفريقيا" (شبكة دولية للتنمية الاقتصادية ودعم النساء القياديات الإفريقيات) ستنعقد يومي 27 و28 يونيو الجاري في مدينة مراكش المغربية حول محور "كيف تتواصل النساء الإفريقيات مع العالم وينشئن نموذجا جديدا".

وفى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى دورته الثانية والثلاثين لعام 2019 تحرص مصر على تحقيق التنمية والرخاء لشعوب القارة، ويحتل انتماء مصر الإفريقي موقع القلب ويقع في صدارة اهتمامات القيادة السياسة، ودائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة خطبه وأحاديثه ولقاءاته الرسمية والإعلامية، على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الإفريقية، واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي، مع توافر الإرادة لتحقيق أهداف أجندة «إفريقيا 2063»، خاصة الهدف السادس الخاص بتمكين المرأة والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، وكذلك دورها في تحقيق الأمن والسلام والتنمية بالرغم من استمرار بعض التحديات التي تواجهها.