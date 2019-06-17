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المبعوث الخاص للرئيس الروسى يصل بيروت غدا لبحث الملف السورى

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:07 م
المبعوث الخاص للرئيس الروسى يصل بيروت غدا لبحث الملف السورى بوتين
موسكو (أ ش أ)

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يتوجه وفد روسى رفيع المستوى إلى العاصمة اللبنانية بيروت غدا الثلاثاء، يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الاثنين أن الوفد الروسى سوف يعقد مباحثات مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الدين الحريرى ووزير الخارجية جبران باسيل.

وقال النائب السابق ومستشار الرئيس اللبنانى للشئون الروسية أمل أبو زيد، لـ سبوتنيك "إن المباحثات ستتركز على الملف السورى بكل تفاصيله الأمنية والسياسية وموضوع النازحين السوريين وإعادة الإعمار وكل ما يرتبط بسوريا".

لفت أبو زيد قائلاً: "إن إمكانية عودة النازحين السوريين موجودة ولها آليات تُبحث بالتفصيل".

 


بيروت

سوريا

الملف السورى

النازحون السوريون

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