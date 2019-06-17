القبض على عاطل هارب من تنفيذ 28 حكما قضائيا فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين أكتوبر ،القبض على عاطل، صادر ضده 28 حكما قضائيا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم، أثناء متابعة النقيب أحمد جامع ضابط إدارة تأمين أكتوبر للحالة الأمنية، حيث اشتبه فى " جهاد. ز " 40 سنة عاطل، وبالكشف الجنائى عليه، تبين أنه صادر ضده 28 حكما قضائيا، فى قضايا ايصالات أمانة، وشيكات.

وبمواجهته آقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.