العجيلي البريني: جماعات الإسلام السياسى تحاول عرقلة تحرير طرابلس

كتب أحمد جمعة

قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية العجيلي البريني، إن الشعب الليبى يتطلع لأن تكون ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وموحدة، مؤكدا أن مؤتمر القاهرة بداية لسلسة مؤتمرات ستعمل على دعم قيادة دولة المؤسسات الليبية، منتقدا سلوك الجماعات المسلحة الداعمة لتيار الإسلام السياسى، لافتا إلى أنها الطرف الرئيسى الذى يعرقل عملية الجيش لتحرير طرابلس.

وأكد البرينى فى كلمة له فى لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية فى محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، منتقدا التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبى والتى تسببت فى التأثير على أمن واستقرار البلاد.