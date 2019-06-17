الصين تنفى صحة تقارير أمريكية حول اتخاذ إجراءات غير مسئولة فى جيبوتى

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نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، صحة تقارير إعلامية أمريكية تقول "إن أفرادًا من الجيش الصينى يتخذون إجراءات غير مسؤولة فى جيبوتى"، مشددة على أن "هذه المعلومات لا تتسق مع الواقع".

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج"، تعليقا على ما أوردته وسائل إعلام أمريكية بأن "الجيش الصينى حاول تقييد المجال الجوى الدولى ونشر طائرات بدون طيار تتداخل فى مجال عمليات الطيران الأمريكى فى جيبوتى".

وقال المتحدث "إن هذه المعلومات لا تتسق مع الواقع، إن الصين تلتزم دائما بالقوانين الدولية وقوانين الدولة المضيفة، وملتزمة بالحفاظ على السلامة والاستقرار الإقليميين".