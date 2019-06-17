السيسي يضع أكليل الزهور بالنصب التذكارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك

كتب محمد عبد العظيم

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الاثنين، فى وضع أكليل الزهور وذلك فى ساحة النصب التذكارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين، وفيما تم عزف السلام الوطنى لكل من جمهورية مصر العربية وبيلاروسيا، وذلك قبل بدء المباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن زيارة الرئيس إلى بيلاروسيا ستشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وذلك خلال لقائه المرتقب مع الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، وكذا مع كل من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤي بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.