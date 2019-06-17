السماح بدخول طالبة للجان الثانوية بأكتوبر بعد تأخرها 15 دقيقة

وصلت منذ قليل، طالبة بالثانوية العامة، إلى مقر لجان مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الرسمية للغات، بمدينة 6 أكتوبر، بعد بدء اللجان بمواد امتحانات مواد الأحياء والديناميكا لطلاب الشعبة العلمية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، بأكثر من 15 دقيقة.

وطرقت الطالبة بوابات المدرسة بشدة فور وصولها، لاستدعاء المسؤلين عن اللجنة وفتح البوابة لها، بالتزامن مع بكائها ومحاولة أولياء الأمور الموجودين أمام بوابات المدرسة تهدأتها، وبعد دقائق تم فتح البوابة والسماح لها بالدخول.