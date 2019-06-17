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السجن 5 سنوات للعصابة الأردنية المتهمة بسرقة المواطنين بالقاهرة

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:33 م
السجن 5 سنوات للعصابة الأردنية المتهمة بسرقة المواطنين بالقاهرة محكمة-أرشيفية
كتب ــ عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين وحيازة أسلحة نارية بقصد الاتجار بها والمعروفة إعلاميا بـ "العصابة الأردنية" بالسجن 5 سنوات. 
 
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة مدينة نصر، بقيام المتهمين " محمود.ط " 35 سنة تاجر و"علاء.ج" 31 سنة عامل و"كمال.ش" 32 سنة عاطل و"سامي.ي" 25 سنة صاحب مطعم و"حمزة.ط" 30 سنة، و"رمضان.ش" 30 سنة بحيازة أسلحة نارية و20 طلقة بدون ترخيص، بقصد الاتجار بها.
 
وتبين من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أن المضبوطات عبارة عن 3 محدث صوت على شكل مسدس، تم إزالة الحائل من المسورة فأصبحت أسلحة نارية غير مششخنة والأسلحة سليمة وكاملة وصالحة للاستخدام، وأقر المتهمون بأن الأسلحة النارية من متحصلات جرائم السرقة.
 
وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، رصدت تعدد بلاغات سرقات المساكن بدوائر أقسام شرطة "التجمع الأول، التجمع الخامس، النزهة، وأول مدينة نصر بأسلوبي التسلق وكسر الباب.
 
وبتشكيل فريق بحث جنائي لفحص وتحليل تلك الجرائم وأسلوب ارتكابها ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلًا عصابيًا مكون من 6 أشخاص.
 

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