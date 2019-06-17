السجن 3 سنوات لـ 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات لكل منهم، لإتهامهم بالتنقيب عن الآثار، فى أحد المنازل، وحفر حفرة بعمق عدة أمتار بدائرة مركز أخميم .

تعود أحداث القضية، إلى عام 2019 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، عن قيام المتهمين بحفر حفرة كبيرة داخل أحد المنازل للتنقيب عن الآثار، وبحوزتهم بعض الآلات والمعدات الخاصة بالحفر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين أثناء الحفر فى المنزل، وبحوزتهم المعدات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهتهم إعترفوا بالتنقيب عن الآثار، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.