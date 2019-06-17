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الرئيس اللبنانى السابق: نرفض التعرض والتهجم على أى دولة صديقة للبنان

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:21 م
الرئيس اللبنانى السابق: نرفض التعرض والتهجم على أى دولة صديقة للبنان الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان
بيروت (أ ش أ)

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أعرب الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان، اليوم الاثنين، عن رفضه قيام أى شخص أو جهة لبنانية، بالتعرض لأى دولة يقيم لبنان معها علاقات أخوة تاريخية أو صداقة، مؤكدا أن اللبنانيين يتألمون لأى أذى يصيب أى مرفق حيوى فى المملكة العربية السعودية أو الإمارات، وأن ما تتعرض له ناقلات النفط مؤخرا هو أمر مرفوض.

وأشار سليمان - فى تصريح عقب لقاء عقده مع مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى - إلى أنه لا يحق لأحد أن يعرض مصالح الناس للخطر عبر التهجم على دول الخليج العربي، قائلا: "أصبحنا الآن نختلق الارتباك وهذا خطأ استراتيجى كبير، علما أن إخوتنا فى الخليج لم يطلبوا منا أن تكون أتباعا.. هذا لم يحدث أبدا".

وأضاف: "السجال الحاد بين القوى السياسية خصوصا على صعيد التهجم على بعض الدول العربية وموضوع النازحين السوريين، هو أمر مدمر للبنان"، مؤكدا أنه مع عودة النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل الأراضى اللبنانية، إلى وطنهم بالوسائل التى تحفظ لهم حياتهم وكرامتهم، منوها بأن سوريا إذا أرادت المساعدة، فيجب أن تطالب باستعادة مواطنيها.

وأوضح الرئيس اللبنانى أن "لبنان الذى كان هو الملاذ للمضطهدين يجب أن يبقى ملاذا لهم، شرط أن نسعى بإصرار وبمثابرة لإعادة السوريين إلى أرضهم، وأفضل ما يُعتمد لإعادتهم هو إيجاد الحل السياسى للأزمة السورية".

واعتبر أن بعض خطابات السياسيين اللبنانيين فى شأن التعامل مع أزمة النزوح السورى "توحى بالعنصرية" الأمر الذى من شأنه أن يولد ردة فعل ستكون نتائجها سيئة، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها لبنان، وما يحيط به من "أجواء حرب" تتطلب من الجميع التعاون والتضامن والتحصن بالوحدة الوطنية والاستعداد لحماية البلاد والشعب اللبناني.

 

 


لبنان

الرئيس اللبنانى السابق

السعوديه

استهداف ناقلات النفط

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