"الدفاع الروسية" تعلن اعتراضها لقاذفات إستراتيجية أمريكية اقتربت من حدودها

كتب بلال رمضان

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات "سو-27" الروسية، اعترضت اليوم، قاذفات إستراتيجية أمريكية اقتربت من حدود روسيا.

وأشارت الوزارة، فى بيان صحفى، نقله موقع روسيا اليوم، أن القاذفات الأمريكية من طراز "بي-52 أتش" اقتربت من حدود البلاد قادمة من جهتى كل من البحر الأسود وبحر البلطيق، وأن طواقم مقاتلات "سو-27" من تشكيلة قوات الدفاع الجوى اعترضتها.

وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه لم يحدث أى انتهاك للحدود الوطنية وأن تحليقات الطائرات الروسية جرت بمراعاة القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوى.