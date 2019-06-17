"الدفاع الروسية" تعلن اعتراضها لقاذفات إستراتيجية أمريكية اقتربت من حدودها

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات "سو-27" الروسية، اعترضت اليوم، قاذفات إستراتيجية أمريكية اقتربت من حدود روسيا.
وأشارت الوزارة، فى بيان صحفى، نقله موقع روسيا اليوم، أن القاذفات الأمريكية من طراز "بي-52 أتش" اقتربت من حدود البلاد قادمة من جهتى كل من البحر الأسود وبحر البلطيق، وأن طواقم مقاتلات "سو-27" من تشكيلة قوات الدفاع الجوى اعترضتها.
وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه لم يحدث أى انتهاك للحدود الوطنية وأن تحليقات الطائرات الروسية جرت بمراعاة القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوى.
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