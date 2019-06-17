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الداخلية التونسية: ضبط بضائع مهربة بمليار دينار و51 متسللا خلال أسبوع

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:00 م
الداخلية التونسية: ضبط بضائع مهربة بمليار دينار و51 متسللا خلال أسبوع الحدود التونسية - أرشيفية
أ ش أ

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تمكنت وحدات الحرس الوطنى التونسى، خلال أسبوع، من إحباط 46 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالى مليار و711 ألف دينار (الدولار يعادل 2.96 دينار).

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية - فى بيان اليوم الاثنين - أنه تم إلقاء القبض على 926 شخصا مطلوبا فى قضايا حق عام، وحجز كميات من المواد المخدرة.

ولفتت إلى إحباط عمليتى اجتياز للحدود البرية خلسة "هجرة غير شرعية" وإلقاء القبض على 3 متسللين، بالاضافة إلى إحباط عمليتى اجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 49 مهاجرا غير شرعيا.

 

 


الحرس الوطنى التونسى

وزارة الداخلية التونسية

هجرة غير شرعية

الحدود التونسية

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