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الحبس سنة مع الشغل لعاطل بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:50 م
الحبس سنة مع الشغل لعاطل بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال فزاع وأمانة سر رمضان حسن، بمعاقبة المتهم "السهولى.غ.ع" عاطل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة قسم جرجا.

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة قسم جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم جرجا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه من المتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات، وتم القبض على المتهم متلبسا وبحوزته 9 شرائط من الأقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


سوهاج

اقراص مخدرة

جنايات سوهاج

جرجا

تجارة المخدرات

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