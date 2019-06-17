الجيش السورى يدمر نقاطا محصنة لتنظيم جبهة النصرة بريف أدلب الجنوبى

دمشق (أ ش أ)

نفذت وحدات من قوات الجيش السورى، اليوم الاثنين، ضربات مدفعية وصاروخية طالت نقاطاً محصنة تابعة لمجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة فى بلدتى "كفر زيتا" شمال غرب حماة، و"أرينبة" بريف إدلب الجنوبى، ما أسفر عن وقوع خسائر بالأفراد و العتاد فى صفوف إرهابيى التنظيم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات من الجيش رصدت تحرك مجموعات من الإرهابيين برفقة آليات تتحرك على الطرق الزراعية بمحيط "كفر سجنة" بريف إدلب الجنوبي، وتعاملت معها برمايات دقيقة وسط ارتباك فى صفوف الإرهابيين وانسحاب معظمهم باتجاه النقاط التى انطلقوا منها.

يشار إلى أن وحدات من الجيش السورى قضت أمس على عدد من إرهابيى "جبهة النصرة" وأصابت آخرين، فضلا عن تدمير عدد من آلياتهم فى عملياتها على مواقعهم وتحركاتهم فى أماكن متفرقة من الأراضى السورية.