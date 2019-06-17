الاحتفال بيوم التدريب لرجال الشرطة وتكريم جهات حصلت على المراكز المتقدمة

كتب محمود عبد الراضي

احتفل قطاع التدريب بـ"يوم التدريب" الذى أُقيم بمقر معهد التدريب الراقى التابع للإدارة العامة للتدريب ، بحضور عدد من القيادات والضباط، حيث أوفد قطاع التدريب بالوزارة لجان لمتابعة وتقييم الأداء التدريبى لمديريات الأمن المختلفة والعمل على تقييم النشاط التدريبى من كافة جوانبه ومعدلات النهوض والارتقاء به.

وتم تكريم الجهات الحاصلة على المراكز المتقدمة فى مسابقات (تقييم المستوى التدريبى لمديريات الأمن والإدارات العامة – تقييم إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة- الرماية للأفراد- الرماية القتالية التكتيكية الليلية المستحدثة).