سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: حسن الأدب مع أصحاب رسول الله من كمال الإيمان

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:31 م
الأوقاف: حسن الأدب مع أصحاب رسول الله من كمال الإيمان وزاره الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الأوقاف، أن حسن الأدب مع أصحاب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من كمال الإيمان وتمامه، فمن أحبهم فبحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحبهم، ومن آذاهم فقد آذى سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن سبهم أو تطاول عليهم فقد عرض نفسه لغضب الله تعالى وسخطه.

وأضافت الأوقاف، هم الذين رباهم النبى (صلى الله عليه وسلم) على يديه، وهم خير القرون كما أخبرنا الصادق المصدوق سيدنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم).

وتطلق وزارة الأوقاف، سلسلة من الدروس والخطب لدعم الأخلاق والسلوكيات الإسلامية، وموقف الرسول من أصحابه لتعزيز العلاقات والأخلاق.

 


حسن الأدب مع أصحاب النبى

رسول الله

الأخلاق

وزارة الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على حقيقة غلق وزارة الأوقاف لـ20 ألف مسجد جديد

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:54 ص

ننشر تفاصيل استعراض وزارة الأوقاف خطتها لتعزيز التوجة المصرى نحو افريقيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:45 م

وزارة الأوقاف: حصر دقيق للوقف وتحقق أعلى عائد شهرى تجاوز 229 مليون جنيه

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:35 م

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يتفقد ساحات صلاة العيد فجرا

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:06 ص

وزير الأوقاف فى احتفال ليلة القدر: مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان

الأحد، 02 يونيو 2019 01:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة