الأوقاف: حسن الأدب مع أصحاب رسول الله من كمال الإيمان

أكدت وزارة الأوقاف، أن حسن الأدب مع أصحاب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من كمال الإيمان وتمامه، فمن أحبهم فبحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحبهم، ومن آذاهم فقد آذى سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن سبهم أو تطاول عليهم فقد عرض نفسه لغضب الله تعالى وسخطه.

وأضافت الأوقاف، هم الذين رباهم النبى (صلى الله عليه وسلم) على يديه، وهم خير القرون كما أخبرنا الصادق المصدوق سيدنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم).

وتطلق وزارة الأوقاف، سلسلة من الدروس والخطب لدعم الأخلاق والسلوكيات الإسلامية، وموقف الرسول من أصحابه لتعزيز العلاقات والأخلاق.