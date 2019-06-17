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الأرصاد: اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 35درجة

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:00 ص
الأرصاد: اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 35درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ليسود اليوم الإثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

شبين الكوم 23 35

طنطا 22 33

دمنهور 23 30

الإسكندرية 23 29

بلطيم 23 28

مطروح 21 28

السلوم 20 31

سيوة 24 37

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

الزقازيق 22 35

الاسماعيلية 23 36

السويس 24 35

العريش 21 29

رفح 22 29   

رأس سدر 26 35

نخل 18 35

نويبع 25 34

طابا 24 33

كاترين 17 29

الطور 25 38

شرم الشيخ 26 37

الغردقة 28 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 36

بنى سويف 23 36

المنيا 23 37

أسيوط 25 38

سوهاج 25 38

قنا 26 40

الأقصر 26 41

أسوان 26 41

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 24 41

شلاتين 25 35

ابو رماد 25 34

حلايب 27 33

راس حدربة 27 32

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 44

المدينة 27 42

الرياض 30 45

المنامة 34 41

أبوظبى 32 41

الدوحة 31 45

الكويت 32 49

دمشق 16 32

بيروت 23 28

عمان 17 30

القدس 18 28

غزة 21 28

بغداد 28 45

مسقط 31 38

صنعاء 17 29

الخرطوم 28 40

طرابلس 20 30

تونس 18 28

الجزائر 17 23

الرباط 12 23

نواكشوط 26 36

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 14 29

اسطنبول 22 30

اسلام اباد 24 40

نيودلهى 28 40

جاكرتا 24 32

بكين 18 29

كوالالمبور 24 32

طوكيو 18 26

أثينا 21 31

روما 17 30

باريس 14 26

مدريد 16 31

برلين 15 27

لندن 12 19

مونتريال 13 23

موسكو 17 24

نيويورك 18 26

واشنطن 20 30

 

         

 


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