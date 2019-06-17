اغلاق 10 منشآت طبية خاصة ببنى سويف لمخالفتها القانون والشروط الصحية

بنى سويف أيمن لطفى

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف، اليوم الاثنين، عشر منشآت طبية خاصة لعمل بعضها بدون ترخيص وأخرى لمخالفة الشروط الصحية، وذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ المستشار هانى عبدالجابر، وبإشراف من الدكتور عبد الناصر حميده، وكيل وزارة الصحة و الدكتور أحمد بغدادى مدير الطب العلاجى بالمديرية.

وتابعت الحملة التى قادها الدكتور بسام رونز ، مدير إدارة العلاج الحر، 13 منشأة خاصة بمركز ناصر شمال المحافظة، وتبين مخالفة تسع عيادات و معمل تحاليل طبية لقانون المنشآت وكذلك عدم تطبيق الشروط الصحية والوقائية الصحية، وأغلقت الحملة المنشآت المخالفة ووضعت الشمع الأحمر على أبوابها.