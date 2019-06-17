اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، منها زيارة الرئيس السيسي لبيلاروسيا، ووفاة محمد مرسى، وتخصيص أراضى بالأمر المباشر للمستثمرين بالمدن الجديدة، وإصدار قانون التأمين الاجتماعى خلال أيام، وتطبيق حد أدنى للمعاشات فى يوليو، وفتح باب قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة





السيسي يضع أكليل الزهور بالنصب التذكارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك





وفاة محمد مرسى العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر





إصدار قانون التأمين الاجتماعى خلال أيام.. وتطبيق الحد الأدنى للمعاشات فى يوليو





خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة





يوم سعيد لطلاب الثانوية العامة.. امتحان أحياء متوسط المستوى وسهولة الفلسفة تدفع الطلاب لمغادرة اللجان قبل نهاية الوقت





لطلبة الثانوية .. فتح باب قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة





الحكومة تقرر تخصيص أراضى بالأمر المباشر للمستثمرين بالمدن الجديدة





نجل برلمانية بأسيوط يدهس مهندسا بسيارته بسبب السرعة الزائدة ويفر هاربا.. والنيابة تأمر بضبطه





استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%





فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا