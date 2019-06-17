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استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:46 م
استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85% حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاع الذى تشهده درجات الحراره بدء من اليوم الإثنين، متوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 38 درجة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن درجات الحرارة بالعاصمة لن تتجاوز الـ38 درجة خلال هذا الأسبوع، لافتا إلى أن الإحساس بحرارة الجو راجع لارتفاع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذى تفصلنا عنه فلكيا أيام قليلة، لافتا إلى أن نسب الرطوبة بالقاهرة تصل 85 % وبالسواحل تصل 95% ، مناشدا المواطنين بتوخى الحذر من الشمس والابتعاد عن الأماكن سيئة التهوية .


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