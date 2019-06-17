إزالة العشرات من حالات إشغال الطريق فى حملات أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، استهدفت إعادة الانضباط للميادين والشوارع، بمدينة 6 أكتوبر.

أسفرت الحملة عن إزالة 176 حالة تعدي وإشغال طريق، خاصة بالكافتريات، والمقاهى، والباعة الجائلين. كما حرر ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، 260 مخالفة مرورية متنوعة.

وشن ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملة أمنية مكبرة، بالعياط، والدقى، والعجوزة، والهرم، وجنوب الجيزة، أسفرت عن تحرير 1869 مخالفة تعدى من شأنها التأثير السلبى على حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.