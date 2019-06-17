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إحالة مسجلة خطر وابنتها للمحاكمة لاتهامهما بسرقه 200 ألف جنيه بالدرب الأحمر

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:51 م
إحالة مسجلة خطر وابنتها للمحاكمة لاتهامهما بسرقه 200 ألف جنيه بالدرب الأحمر محكمة جنوب القاهرة - أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت نيابة الدرب الأحمر، سيدة وابنتها سرقوا 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية، إلى المحاكمة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغًا من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بمنطقة الغورية بأنهما عقب صرفهما مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيكيتين واستقلالهما سيارة أجرة من أمام البنك، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة 200 ألف جنيه من داخله.

 

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدتان "مسجلة خطر وابنتها"، تم ضبط الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ابنتها بأسلوب الاحتكاك وقطع الأكياس باستخدام شفرة حادة "موس"، وبإرشادها تم ضبط مبلغ 122 ألف جنيه من متحصلات واقعة السرقة، وقررت أن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة ابنتها.


جرائم السرقه بالاكراه

عقوبه السرقه

الدرب الاحمر

محكمه جنوب القاهره

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