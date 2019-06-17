أوقاف جنوب سيناء تشارك فى 20 نشاطا دينيا وسطيا لتحصين الشباب.. تعرف عليها

أكدت مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء انها مشاركتها فى أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية بمدارس علمية وقرآنية موزعة على جميع مدن المحافظة حسب الكثافة السكانية، إضافة إلى مركزين لإعداد محفظى القرآن الكريم لتحصين النشء والشباب بالعلم النافع فى عدة برامج، هى كالتالى..

1 - أقامت المديرية عدد 4 دورات تدريبية.

2 - دورة (فقه الصيام) لجميع السادة الأئمة على مستوى المديرية.

3 - دورة (فقه الحج) حضرها جميع الأئمة على مستوى المحافظة.

4 - دورة (خطباء المكافأة) لمدة 5 أيام فى فقه الصلاة، وفقه الصيام، وفقه الحج، ومفاهيم يجب أن تصحح، والفهم المقاصدى للسنة النبوية، وتم الاختبار يوم 11يونيه 2019م.

5 - دورة مكافحة الإدمان بالتعاون والاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء.

6 - نظمت مديرية أوقاف جنوب سيناء عدد (2) مسابقة محلية للتشجيع على حفظ القرآن الكريم.

7 - مسابقة المولد النبوى الشريف تقدم لها 1330 متسابقا، فاز منهم عدد 450 متسابقًا.

8 - مسابقة ليلة القدر : تقدم لها (1550) متسابقا، فاز منهم 549 متسابقًا بمكافآت مالية قدرها خمسون ألف جنيه.

9 - شاركت مديرية أوقاف جنوب سيناء (إدارة البر) فى خدمة المجتمع بإجمالى (610250) جنيه تم صرفها على ( 1505) مستفيدين الأكثر احتياجا.

10 - توزيع عدد 8000 كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا.

11 - توزيع 1500بطانية هدية الوزارة، وتوزيع عدد 8 ونصف طن أرز وسكر على الأسر الأكثر احتياجا من القرى والوديان والتجمعات البدوية.

12 - قامت المديرية خلال العام المالى الحالى 2018 / 2019م بتنفيذ خطة الإعمار لبيوت الله (عز وجل) إحلالا وتجديدًا بالمحافظة بمبلغ (21397462) جنيها.

13 - الانتهاء من الإحلال والتجديد مسجد أثبيت وافتتاحه بقيمة 1928955 جنيها وادى فيران.

14 - الانتهاء من توسعة مسجد التقوى بنويبع وافتتاحه بقيمة 2096530 جنيها.

15 - جار العمل بمسجد الشليهات بنويبع إحلال وتجديد بقيمة 3416805 جنيهات.

16 - جار العمل بمسجد عودة بالطور إحلال وتجديد بقيمة 3361100 جنيه.

17 - جار التعاقد وتسليم الموقع بمسجد أبو الحسن الشاذلى برأس سدر إحلال وتجديد بقيمة 4475822 جنيها.

18جار التعاقد وتسليم الموقع بمسجد مكتب بوادى فيران إحلال وتجديد بقيمة 2979250 جنيها.

19 - جار التعاقد وتسليم الموقع بمسجد الزرنوق بدهب إحلال وتجديد بقيمة 3139000 جنيه.

20 - أنشطة مركز الثقافة الإسلامية باللغات المختلفة الذى يفتح أبوابه لقبول الدارسين هذا العام.