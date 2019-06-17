أسرة الشهيد أبانوب : نشكر الرئيس السيسي علي رعايته لأسر الشهداء

التقى "اليوم السابع"، بأسرة الشهيد أبانوب ناجح، الذى تم إطلاق اسمه على كوبرى فى قريته بمسقط رأسه ببنى قرة ، مركز القوصية ، في محافظة أسيوط ، لنقل شعورهم بعد تكريم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، لأسرة الشهيد، ومنحه وسام المحافظة، وإطلاق اسمه على كوبرى تخليدا لذكراه.

وقال شنودة ناجح مرزق عطية، الأخ الأكبر للشهيد البطل "أبانوب"، ابن قرية بنى قرة بمركز القوصية بأسيوط لـ "اليوم السابع": إن محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين، استقبلنا فى مكتبه بديوان عام المحافظة، وقام بمنح الأسرة وسام المحافظة تقديرا لدور الشهيد أبانوب الوطنى وشجاعته فى الدفاع عن أمن واستقرار الوطن، مشيرا إلى أن المحافظ أكد على إطلاق أسم الشهيد أبانوب علي كوبرى قرية بني قرة بمسقط رأسه تخليدا لذكراه".

وأضاف شنودة، أنه كان سعيد بتكريم المحافظ لشقيقه الشهيد أبانوب، وده أقل حاجه الدولة بتقدمها للشهداء وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن، مضيفا :" أن اسرة الشهيد كانت اعتراضها علي لافتة الشهيد التي تم تركيبها علي الكوبري وذلك لأنها لا تليق بالشهيد ولكن أهالي القرية ان يتم تعليق اللافته لان الشهيد هو ابن للقرية كلها".

وأشار شنودة، إلي بعض صفحات السوشيال ميديا حاولت نشر الفتن بين نسيج المجتمع الواحد، قائلا:"الناس بتاخد الكلمة وتقوم بتفسيرها دون الرجوع إلينا"؛ موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء وتقديم الدعم الكامل لهم.

واستطرد جرجس ناجح مرزق عطية، شقيق الشهيد البطل "أبانوب" ابن قرية بنى قرة بمركز القوصية بأسيوط لـ"اليوم السابع":" أن محافظ أسيوط أكد علي تغير اللافته التي تم تعليقها علي الكوبري وانه جار تصميم لوحة كبيرة الحجم مدون عليها اسم الشهيد، كما تحدث المحافظ عن إقامة نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة من أبناء المحافظة يسجل به جميع اسماء الشهداء السابقين واللاحقين تخليدا لذكراهم وتضحياتهم".

وأوضح جرجس ناجح، أن الشهيد أبانوب ، حاول أقاربه أن يقنعوه بنقل خدمته من سيناء لأى محافظة أخرى، ولكنه رفض ذلك، قائلا:"كلنا فداء الوطن، كلنا هنا على قلب رجل واحد لا نخاف من الإرهاب، وسوف نقضى عليهم وتطهير سيناء، وإعادة تعميرها وتنميتها، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته لأسر الشهداء".

واكد شقيق أبانون ، أن الاقباط يعيشون في مصر فى وحدة وطنية نسيج واحد مسلمين ومسيحيين لا يوجد تفرقه والدولة تعطى الجميع كافة الحقوق دون تفرقه وهذا ما شاهدنا في واجب العزاء وخروج اهل قرية بني قرة مسلمين واقباط كلهم لتشييع جثمان الشهيد أبانوب".

كان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، استقبل اليوم الاثنين، بمكتبه أسرة الشهيد البطل " أبانوب ناجح مرزق عطية " ابن قرية بنى قرة بمركز القوصية والذى استشهد في الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد الأكمنة الأمنية بمدينة العريش بشمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة.

ومنح المحافظ - خلال اللقاء – أشقاء الشهيد " شنودة وجرجس " وسام المحافظة تقديرًا لدور شقيقهما الوطني ونضاله وشجاعته في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين داعياً المولى عز وجل أن يمن عليهم بنعمة الصبر والسلوان مشيرا الى اطلاق اسم الشهيد على كوبرى قرية بنى قرة بمسقط رأسه تخليدا لذكرا فضلا عن الاعلان عن مسابقة لاقامة نصب تذكارى لشهداء الجيش والشرطة من ابناء المحافظة يسجل به جميع اسماء الشهداء السابقين واللاحقين تخليدا لذكراهم وتضحياتهم .

وأكد محافظ أسيوط أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع أسر الشهداء وجميع المواطنين لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم والعمل علي توفيرها مؤكدًا أن الدولة لن تنسى لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم فى سبيل الدفاع عن وطنهم وأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيرًا برعاية أسر الشهداء والمصابين.

يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظ أسيوط بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء لتلبية كافة متطلباتهم تقديرًا منه لما قدموه للدفاع عن أمن واستقرار الوطن.











































