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بعد مطالبته بوقف التنقيب عن الغاز..

أردوغان مهاجما ماكرون: من أنت.. ومن وكلك للدفاع عن شركات الطاقة بقبرص؟

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:06 ص
أردوغان مهاجما ماكرون: من أنت.. ومن وكلك للدفاع عن شركات الطاقة بقبرص؟ أردوغان
كتب: أحمد علوى

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وجه الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، تحذير شديد اللهجة إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى كان قد حذره من القيام بأى نشاط فى البحر المتوسط ، فيما يتعلق بالتنقيب عن بعض أنواع الطاقة.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم الروسية، جاء تصريح أردوغان خلال كلمته فى اجتماع للجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك فى اسطنبول، إذ قال أردوغان،  "ماذا تقول أنت؟ وماذا تفعل هناك؟ نحن لدينا سواحل فى هذه المنطقة".

وأضاف أردوغان فى كلمته المنددة بتصريحات مكارون، "نحن دولة ضامنة فى قبرص، وكذلك اليونان وبريطانيا ضامنتان، ولكن أنت ما هى صفتك؟ ليس لديك أى هوية هناك".

ودعا الرئيس التركى ماكرون لإبراز ما يدل على إن لديه توكيل للتحدث بالنيابة عن الشركات العملاقة للطاقة.

وتابع: "يبدو أنك تركت الرئاسة وبدأت العمل كمحام.. ولكن عندما يتحدث أردوغان فإنه يتحدث بصفة بلد ضامن، وكذلك اليونان وبريطانيا، وأنت بأى صفة تتحدث؟ نحن ندرك جيدا ثقل مسؤوليتنا ولكن أنت لا تدرك ذلك".

يذكر أن الرئيس الفرنسى كان قد طالب تركيا بوقف أنشطة تنقيبها عن الغاز شرق المتوسط قرب سواحل قبرص، وسط تصعيد التوتر فى المنطقة بسبب الخلافات على مواردها للطاقة.


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ماكرون

توتال

التنقيب عن الغاز فى شرق البحر المتوسط

تركيا

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