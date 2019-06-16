"100 مليون صحة": المحيطون بالمدخن يتأثرون بأمراض التدخين

كتب وليد عبد السلام

أكدت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة أن تدخين السجائر لا يؤثر فقط على الشخص المدخن وإنما يؤثر بشكل كبير على الأشخاص المحيطين بالمدخن كما لو كانوا مدخنين.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة إن دخان السجائر يؤثر على صحة غير المدخن الموجود بجوار شخص مدخن ويسبب له كافة الأمراض التى يسببها التدخين.

ولفتت المبادرة، إلى أنه يجب البعد عن أماكن المقاهى والأشخاص المدخنين حرصا على الصحة العامة .

وتابعت مبادرة 100 مليون صحة أن التدخين يسبب الكثير من الأمراض أبرزها سرطان الرئة كما يسبب أمراض القلب، وتصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى أنه سبب فى أمراض الجهاز التنفسى، كمرض الربو، و السعال المزمن.

وأضافت المبادرة أنه يسبب بعض المشاكل فى المعدة ومنها: القرحة، فنسبة الإصابة بالقرحة أكبر عند المدخنين، كما يؤثر التدخين على وظائف الدماغ.