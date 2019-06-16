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وفاة رقيبى شرطة فى حادث سير أثناء ذهابهما للعمل بالدقهلية

الأحد، 16 يونيو 2019 06:24 م
وفاة رقيبى شرطة فى حادث سير أثناء ذهابهما للعمل بالدقهلية جثه -ارشيفيه
الدقهلية - سارة الباز

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لقى رقيبى شرطة حتفهما فى حادث سير أثناء ذهابهما معا للعمل، نتيجة تصادم سيارتهما بموتوسيكل يقوده طالب بكلية الهندسة.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم ثانى المنصورة بورود بلاغ للرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، يفيد بوفاة رقيبى شرطة فى حادث سير أثناء ذهابهما للعمل، وهما: محمود عبد الجواد، 41 عاما، ويعمل بقسم الكردى، وكمال على حسن، 24 عاما، يعمل بقسم ثانى المنصورة، يقيمان بقرية تابعة لمركز أجا.

وتبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام السيارة التى يستقلانها وتحمل رقم (د.ر.و 7146) بموتوسيكل بقيادة " أحمد. ا. م"، 21 عاما، طالب بكلية الهندسة، مقيم بكفر السبخة التابعة لمركز أجا، وتوفى رقيبى الشرطة على الفور إثر وقوع الحادث.


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