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وصول منى فاورق وشيما الحاج لقسم مدينة نصر لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما

الأحد، 16 يونيو 2019 04:42 م
وصول منى فاورق وشيما الحاج لقسم مدينة نصر لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما منى فاروق وشيما الحاج
كتب أمنية الموجى

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وصلت منذ قليل كل من منى فاورق وشيما الحاج إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، قادمين من سجن النساء بالقناطر، وسط حراسة أمنية، لاستكمال إجراءات إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات المسيئة".

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، قبلت استئناف كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات فى القضية.

 

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور فى المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو للمتهمتين فى أوضاع مخلة.


منى فاروق

شيما الحاج

سجن النساء

فيديو إباحى

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