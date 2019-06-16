سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 06:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير داخلية فرنسا يعلن رفضه فكرة حصص استقبال اللاجئين

الأحد، 16 يونيو 2019 05:22 م
وزير داخلية فرنسا يعلن رفضه فكرة حصص استقبال اللاجئين وزير داخلية فرنسا
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الداخلية الفرنسى، كريستوف كاستانير، رفضه لفكرة إنشاء نظام حصص لاستقبال المهاجرين يستفيد منه طالبو اللجوء، لكنه أكد استعداده لمناقشة "أشكال أخرى من الهجرة الشرعية".

وقال الوزير فى حوار مع موقع "جورنال دو ديمونش" اليوم الأحد، إنه "فيما يخص اللجوء، يعتبر نظام الحصص مناقضا لالتزاماتنا الدولية، ولأخلاقى أنا شخصيا. يجب دراسة كل طلبات اللجوء، وهذا لا يعنى بالضرورة قبولها".

وأضاف الوزير "مسألة تخصيص الحصص يمكن مناقشتها فى إطار حوار حول أشكال أخرى من الهجرة الشرعية"، دون أن يحدد نوع الهجرة التى يمكن أن يشملها نظام الحصص (عائلية، أو اقتصادية، أو طلابية).

وأكد كاستانير أن تقريرا أعده المجلس الدستورى سابقا حول تخصيص حصص للاجئين خلص إلى "استبعاد هذه الفكرة تماما".

وكان رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، أعلن يوم الأربعاء أن حكومته ستنظم "نقاشا برلمانيا كل سنة" حول سياسة اللجوء والهجرة، حيث سيحتضن البرلمان أول هذه النقاشات فى شهر سبتمبر القادم.

 


فرنسا

الداخلية الفرنسية

اللاجئين فى فرنسا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة