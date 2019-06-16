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وزارة الخارجية: مصر تدين استهداف مليشيات الحوثى لمطارات بالسعودية

الأحد، 16 يونيو 2019 12:41 ص
وزارة الخارجية: مصر تدين استهداف مليشيات الحوثى لمطارات بالسعودية وزارة الخارجية - أرشيفية
كتب - أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية بشدة، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت قيام ميليشيات الحوثي في اليمن مساء اليوم السبت باستهداف مطاري أبها وجازان جنوب المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة (بدون طيار)، فضلاً عما نُقل حول استهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي تم اعتراضه من جانب قوات الدفاع الجوي السعودية.
 
وتجدّد مصر التأكيد على دعمها الكامل لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة والمحاولات للنيل من أمنها واستقرارها، مشددةً على أن تلك الاستهدافات للمدنيين والمنشآت المدنية تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية تستوجب التصدي لها بكافة الوسائل واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزائها.
 
كما أكد البيان على وقوف مصر مع كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لردع تلك الهجمات الإرهابية وضمان حماية المدنيين.
 
 

وزارة الخارجية

ميليشيات الحوثي

السعودية

قصف مطارات بالسعودية

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