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هل يجوز قراءة الفاتحة للميت ولأكثر من ميت؟.. الإفتاء تجيب

الأحد، 16 يونيو 2019 03:00 ص
هل يجوز قراءة الفاتحة للميت ولأكثر من ميت؟.. الإفتاء تجيب مقابر - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول حكم قراءة الفاتحة للميت أو لأكثر من ميت جاء نصه: "هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع لا مانع من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت سواء كان ذلك لكل ميت واحد على حِدَة أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز أن شاء الله تعالى.

يذكر أن دار الإفتاء كانت قد أكدت عبر صفحتها الرسمية صباح اليوم، أنه من السُّنة الشريفة أن يقف المشيِّعون للجنازة عند القبر ساعةً بعد دفن الميت والدعاء له، والدعاء للميت والذِّكْر عند قبره يكون سرًّا أو جهرًا، وبأى صيغةٍ تشتمل عليه، فالأمر فى ذلك واسعٌ، والدعاء فى الجَمْعِ أرجى للقبول وأيقظُ للقلب وأَجْمَعُ للهمة وأدعى للتضرع والذلة بين يدى الله تعالى".

 


الفاتحه للميت

قراءة الفاتحة للميت

حكم قراءة الفاتحة للميت

الافتاء

دار الافتاء

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