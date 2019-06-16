هل الإصابة بالصداع لدي النساء تعود لنقص أو زيادة الهرمونات بالجسم ؟

كتبت فاطمة خليل

تعاني العديد من النساء من الصداع وينتج ذلك بسبب التغيرات في هرموناتهن ما بين الزبادة والنقصان، وهذا يسمى الصداع الهرمونى، بحسب ما ذكر موقع وزارة الصحة البريطانية NHS.

يحدث الصداع النصفي لدى كثير من النساء قبل يومين من الدورة الشهرية وخلال أول 3 أيام منها وهذا بسبب الانخفاض الطبيعي في مستويات هرمون الاستروجين في هذه الأوقات.

كما يحدث الصداع الهرمونى بسبب حبوب منع الحمل، وفى فترة انقطاع الطمث الذى يزداد سوءًا مع اقترابك من سن انقطاع الدورة الشهرية، وكذلك خلال فترة الحمل.



نصائح لعلاج الصداع الناتج عن اضطراب الهرمونات -تناولي وجبات خفيفة صغيرة ومتكررة للحفاظ على مستوى السكر في الدم، يمكن أن يؤدي تخطى وجبات الطعام إلى الصداع، تناول وجبة خفيفة صغيرة قبل النوم، وتناول وجبة الإفطاردائمًا. - الحصول على نوم منتظم وتجنب كثرة النوم أو قلته.

-تجنب التوتر، واستخدام استراتيجيات الاسترخاء.