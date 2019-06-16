موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع : عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا .

أبو الغيط يصل السودان لعقد مباحثات مع المجلس الانتقالى وقوى الحربة والتغيير

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لعقد مباحثات مع المجلس العسكرى الانتقالى، وقوى الحرية والتغيير.

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

يبدأ أولياء الأمور الراغبين فى تحويل أبنائهم من مدارس لأخرى، خلال هذه الأيام، إجراءات التحويل من المدارس.

هيئة النقل العام تبدأ بيع اشتراكات خطوط بطولة أفريقيا بـ5 منافذ

بدأت هيئة النقل العام اليوم الأحد، فتح منافذ لبيع الاشتراكات الجديدة الخاصة بخطوط بطولة كأس الأمم الأفريقية التى يبدأ تشغيلها خلال أيام، بالتزامن مع بدء البطولة الأفريقية.

طلاب الثانوية الأزهرية سعداء بسهولة امتحان الجغرافيا وشكاوى من صعوبة القرآن

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى، اليوم الأحد، امتحان نهاية العام الدراسى بمادة الجغرافيا، وقد أبدى الطلاب عن رضاهم من الامتحان وأنه فى مستوى الطالب المتوسط، معبرين عن سعادتهم بالامتحان مقارنة بامتحان التاريخ والذى ضم نقاط عديدة وغير مباشرة عكس مادة الجغرافيا والتى وصف الطلاب أسئلتها بالمباشرة.

سارة نتنياهو تعترف باستغلال منصب زوجها وطلب وجبات بـ50 ألف دولار

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اعترفت أمام المحكمة اليوم الأحد بأنها ارتكبت مخالفة جنائية، فى إطار لائحة اتهام ضدها فى قضية مقار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

تصحيح نموذج إجابة امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة خلال الأيام المقبلة

قالت مصادر مسئولة، إن تصحيح نموذج إجابة امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة سيكون خلال الأيام المقبلة، عقب انتهاء الفرع الثانى من الرياضيات التطبيقة للثانوية العامة، بامتحان الطلاب لمادة الديناميكا غدا الاثنين.

فيها حاجة حلوة..تسهيلات بالجوازات لكبار السن والمرضى

في لفتة إنسانية، استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة ،والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

سقوط 13 تاجر مخدرات غسلوا 55 مليون جنيه من تجارتهم غير المشروعة

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط تشكيل عصابى ضم13 متهما، غسلوا قرابة 55 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية، فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة .

وفد كورى لرئيس العربية للتصنيع: تنفيذ مصنع فلاتر المياه يستغرق عام.. والتراس: سننفذه فى 6 أشهر

تحدث الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع الوفد الكورى الجنوبى، الذى يجرى مباحثات حول إقامة مصنع لأغشية محطات تحلية المياه.