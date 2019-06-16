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مقاطعة كيبيك الكندية تقر مشروع قانون يلغى آلاف طلبات الهجرة

الأحد، 16 يونيو 2019 08:18 م
مقاطعة كيبيك الكندية تقر مشروع قانون يلغى آلاف طلبات الهجرة مهاجرون _ صورة أرشيفية
كيبيك /أ ش أ/

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أقرت حكومة مقاطعة كيبيك الكندية، اليوم الأحد، مشروع قانون مثير للجدل لإصلاح الهجرة والذى سيلغى آلاف الطلبات الجارية للعيش والعمل فى المقاطعة.

وتم التصويت على مشروع القانون رقم 9 من قبل حزب التحالف أفينير كيبيك الحاكم بعد جلسة ماراثونية استمرت 19 ساعة فى الجمعية الوطنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقالت أحزاب المعارضة إن هذا الإجراء، الذى يلغى طلبات الهجرة ل18 ألف عامل ماهر ويرد الأموال التى دفعوها، مما سيجبرهم على البدء من جديد، "متطرف وغير ديمقراطي".

وقال دانييل بيلاند ، مدير معهد ماكجيل لدراسة كندا، لشبكة "سى تى في" "أحد أهداف مشروع القانون هذا هو تخفيض معدل البطالة للمهاجرين الجدد الذين يأتون إلى كيبيك، وسنرى ما إذا كان لهذا تأثير إيجابى مع مرور الوقت".

وأضاف "من المؤكد أنه مثير للجدل، ليس فقط محتوى القانون، ولكن أيضا الطريقة التى تم إقرارها بها فى الساعة الرابعة فجرا. لذلك أعتقد أن هناك بعض الاستياء من ذلك على جانب المعارضة."

وقال وزير الهجرة بالمقاطعة سيمون جولين باريت إن مشروع القانون سيساعد اقتصاد كيبيك.. مضيفا "فى الساعة 4:08 من صباح هذا اليوم، تم تبنى مشروع القانون رقم 9، وهو قانون لتعزيز الازدهار الاقتصادى فى كيبك والاستجابة بشكل كاف لاحتياجات سوق العمل من خلال الاندماج الناجح للمهاجرين".

ويمنح التشريع المقاطعة المزيد من السلطة على من يحصل على الإقامة الدائمة، والتى ستشمل "اختبار القيم" للمهاجرين المحتملين.

 


مقاطعة كيبيك الكندية

كندا

أخبار كندا

طلبات الهجرة

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