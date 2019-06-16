مصر تصدر 60 ألف طن من الفحم النباتى خلال الفترة الماضية

قالت وزارة البيئة، إن العالم كله يحتفل باليوم العالمى للبيئة، ومصر تشارك العالم في هذه الاحتفالية بشعار " التغلب على تلوث الهواء"، وقمنا بمجهودات كبيرة فى هذه القضية.

وأضافت الوزارة، في احتفالية اليوم العالمي للبيئة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، أنه خلال الفترة الماضية تم العمل فى أكثر من قضية بمشاركة الشباب وطلاب المدارس والجامعات.

وتابعت أستطاعنا خلال الفترة الماضية القضاء على السحابة السوداء وتوفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية استطاعنا تصدير ما يقرب من ٦٠ ألف طن من الفحم النباتى.

وأشارت إلى أن أعداد الزائرين فى المخيمات الطبيعية بعد تطوير البنية التحتية زادات ووصلت إلى أكثر من ٣٠ ألف زائر، على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن الحفاظ على البيئة ليست مسؤولية وزارة البيئة فقط، بل مسؤولية كافة الجهات والوزارات لكى نستطيع إكمال رحلة الحياة والحفاظ على الكوكب، للأجيال القادمة.

ويقام الاحتفال بيوم البيئة العالمى هذا العام تحت عنوان "القضاء على تلوث الهواء"، وذلك بحضور عددا من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وممثلي المجتمع المدني والشباب والاعلاميين، وبعض المحافظين، والدكتورة نادية مكرم عبيد، والدكتور ماجد جورج وزراء البيئة الاسبقين.