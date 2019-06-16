سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 11:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مصر تصدر 60 ألف طن من الفحم النباتى خلال الفترة الماضية

الأحد، 16 يونيو 2019 10:47 م
مصر تصدر 60 ألف طن من الفحم النباتى خلال الفترة الماضية احتفالية اليوم العالمي للبيئة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة البيئة، إن العالم كله يحتفل باليوم العالمى للبيئة، ومصر تشارك العالم في هذه الاحتفالية بشعار " التغلب على تلوث الهواء"، وقمنا بمجهودات كبيرة فى هذه القضية.
 
 
وأضافت الوزارة، في احتفالية اليوم العالمي للبيئة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، أنه خلال الفترة الماضية تم العمل فى أكثر من قضية بمشاركة الشباب وطلاب المدارس والجامعات. 
 
 
وتابعت أستطاعنا خلال الفترة الماضية القضاء على السحابة السوداء وتوفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية استطاعنا تصدير ما يقرب من ٦٠ ألف طن من الفحم النباتى. 
 
وأشارت إلى أن أعداد الزائرين فى المخيمات الطبيعية بعد تطوير البنية التحتية زادات ووصلت إلى أكثر من ٣٠ ألف زائر، على مستوى الجمهورية. 
 
 
وأوضحت أن الحفاظ على البيئة ليست مسؤولية وزارة البيئة فقط، بل مسؤولية كافة الجهات والوزارات لكى نستطيع إكمال رحلة الحياة والحفاظ على الكوكب، للأجيال القادمة.
 
ويقام الاحتفال بيوم البيئة العالمى هذا العام تحت عنوان "القضاء على تلوث الهواء"، وذلك بحضور عددا من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وممثلي المجتمع المدني والشباب والاعلاميين، وبعض المحافظين، والدكتورة نادية مكرم عبيد، والدكتور ماجد جورج وزراء البيئة الاسبقين.
 
 

 


تلوث الهواء

يوم البيئة العالمى

تلوث

التلوث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غدا.. مصر تحتفل بيوم البيئة العالمى تحت شعار "القضاء على تلوث الهواء"

السبت، 15 يونيو 2019 11:39 م

على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمى.. 30 نشاطا بيئيا للتوعية بالبحيرة

الخميس، 13 يونيو 2019 11:28 ص

صور.. محمية الدبابية الطبيعية بإسنا تشارك باحتفالية "يوم البيئة العالمى"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:38 ص

"علشان تشارك فى يوم البيئة العالمى".. 8 خطوات لخفض تلوث الهواء

الخميس، 06 يونيو 2019 04:30 ص

فى يوم البيئة العالمى.. العالم يواجه تلوث الهواء.. الأمم المتحدة: توقعات بانخفاض 26% من المساحات الزراعية خلال 10 سنوات بسبب طبقة الأوزون.. ومصر تخفض 50% من التلوث بحلول 2030 ومحطات لرصد انبعاثات الصناعة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة