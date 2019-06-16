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مصرع 4 أشخاص جراء صواعق برق في ولاية "تشهاتيسجاره" الهندية

الأحد، 16 يونيو 2019 01:41 م
مصرع 4 أشخاص جراء صواعق برق في ولاية "تشهاتيسجاره" الهندية صواعق برق
أ ش أ

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لقي 4 أشخاص مصرعهم؛ جراء صواعق برق خلال هطول أمطار غزيرة، وهبوب عواصف رعدية في الجزء الشمالي من ولاية "تشهاتيسجاره"؛ وذلك وفقا لما أعلنته الشرطة الهندية اليوم،الأحد.

 

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - عن مسئول بالشرطة المحلية - قوله إن صبيا يبلغ من العمر 16 عاما، وشقيقه الأصغر البالغ من العمر 8 أعوام، قد لقيا مصرعهما بعد أن ضربتهما صاعقة برق بالقرب من منزلهما في منطقة "بالرامبور".

 

وفي حادثة منفصلة، ضربت صاعقة برق أيضا فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وقريبتها البالغة من العمر 18 عاما؛ أثناء تواجدهما في مزرعة بمنطقة "كوربا"، ما أسفر عن مصرعهما.

 


الهند

برق

صواعق برق

عواصف رعدية

مصرع

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