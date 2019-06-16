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مش بس قصر الرؤية .. اعرف المشاكل اللى بيسببها طول النظر فى الرؤية

الأحد، 16 يونيو 2019 07:00 م
مش بس قصر الرؤية .. اعرف المشاكل اللى بيسببها طول النظر فى الرؤية مشاكل النظر
كتبت هند عادل

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قد يعانى الكثير من الأشخاص بقصر النظر ولكن طول النظر أيضا قد يسبب مشكلة فى الرؤية، حيث يمكنك من رؤية الكائنات البعيدة بوضوح، ولكن الكائنات القريبة قد تكون ضبابية، وفقا لما ذكره موقع"mayoclinic ".

أعراض الإصابة بطول النظر
 

رؤية الأشياء القريبة تبدو غائمة

الحاجة إلى تغميض العين نصف إغماضة للرؤية بوضوح

الشعور بإجهاد العين

صداع بعد قضاء مدة زمنية طويلة في النظر عن قرب

يَحتاج الأطفال إلى الفحص فيما يخص مرض العيون وإجراء اختبارات للرؤية لديهم من خلال طبيب أطفال أو طبيب عيون أو مصحح البصر أو أي فاحص متدرب آخر في الأعمار والفترات الزمنية التالية فى عمر 6 أشهر، وعمر 3 سنوات، قبل الصف الأول وكل سنتين أثناء سنوات الدراسة،أو في زيارات التحقق من عافية الأطفال، أو من خلال الفحوصات المدرسية أو العامة

مضاعفات الإصابة بطول النظر

494
 
حوَل العينين
 

 بعض الأطفال المصابين بطول النظر قد تتطور إصابتهم بالحول

إجهاد العين

إغماض عينيك أو إجهادهما لكي تبقي عيناك مركزة على مشهد ما يؤدى إلى إصابتها بالإجهاد والصداع.


العين

قصر النظر

طول النظر

مشاكل النظر

اسباب طول النظر

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