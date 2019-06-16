مش بس قصر الرؤية .. اعرف المشاكل اللى بيسببها طول النظر فى الرؤية

كتبت هند عادل

قد يعانى الكثير من الأشخاص بقصر النظر ولكن طول النظر أيضا قد يسبب مشكلة فى الرؤية، حيث يمكنك من رؤية الكائنات البعيدة بوضوح، ولكن الكائنات القريبة قد تكون ضبابية، وفقا لما ذكره موقع"mayoclinic ".

أعراض الإصابة بطول النظر



رؤية الأشياء القريبة تبدو غائمة

الحاجة إلى تغميض العين نصف إغماضة للرؤية بوضوح

الشعور بإجهاد العين

صداع بعد قضاء مدة زمنية طويلة في النظر عن قرب

يَحتاج الأطفال إلى الفحص فيما يخص مرض العيون وإجراء اختبارات للرؤية لديهم من خلال طبيب أطفال أو طبيب عيون أو مصحح البصر أو أي فاحص متدرب آخر في الأعمار والفترات الزمنية التالية فى عمر 6 أشهر، وعمر 3 سنوات، قبل الصف الأول وكل سنتين أثناء سنوات الدراسة،أو في زيارات التحقق من عافية الأطفال، أو من خلال الفحوصات المدرسية أو العامة

مضاعفات الإصابة بطول النظر



حوَل العينين

بعض الأطفال المصابين بطول النظر قد تتطور إصابتهم بالحول

إجهاد العين

إغماض عينيك أو إجهادهما لكي تبقي عيناك مركزة على مشهد ما يؤدى إلى إصابتها بالإجهاد والصداع.