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مسئول برازيلى يهدد بتطهير "مدينة الرب" بصاروخ.. شاهد رد النشطاء والحقوقيين

الأحد، 16 يونيو 2019 02:36 م
مسئول برازيلى يهدد بتطهير "مدينة الرب" بصاروخ.. شاهد رد النشطاء والحقوقيين ريو دى جانيرو - أرشيفية
كتب محمد رضا

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انتقد مسئول حقوقى ونشطاء اجتماعيون، حاكم ولاية ريو دى جانيرو البرازيلية، لقوله إنه من الممكن إرسال صاروخ لتفجير تجار المخدرات، فى أحد الأحياء الفقيرة بالولاية.

وخلال مراسم استعراض برنامج أمنى، قال الحاكم ويلسون ويتزل، "شرطتنا العسكرية لا ترغب فى قتلهم، لكن لا يمكننا السماح بمشاهد مثل تلك الأشياء التى رأيناها"، فى إشارة لصور تلفزيونية لتجار مخدرات مسلحين يطلقون النار على الشرطة خلال مداهمة فى حى مدينة الرب. وأضاف ويتزل "إذا كان ذلك بتصريح من الأمم المتحدة، فى أجزاء أخرى من العالم، فيمكننا إرسال صاروخ هناك لتفجير هؤلاء الناس"، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد.

وانتخب "ويتزل" بعد دعم السياسة المتشددة المناهضة للجريمة للرئيس اليمينى المتطرف جائير بولسونارو، الذى يميل للتعليقات المثيرة للجدل، وقوبلت تصريحات "ويتزل" بتصفيق من أولئك الذين حضروا الفعالية الأمنية، لكن نشطاء حقوقيين ومجتمعيين، قالوا إنهم يخشون أن تؤدى هذه الكلمات لزيادة مستويات العنف، المرتفعة بالفعل، فى الولاية.

ومن جهتها، كتبت ريناتا سوزا، رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالجمعية التشريعية فى ريو، عبر حسابها على (إنستجرام)، السبت، "من الضرورى تذكير القاضى السابق بأن البرازيل ليس بها عقوبة إعدام. نحن فى ولاية ديمقراطية لا بربرية".

 


حاكم ريو دى جانيرو

تجارة المخدرات بالبرازيل

مدينة الرب البرازيلية

الشرطة البرازيلية

الامم المتحدة

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