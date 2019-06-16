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مدينة جدة التاريخية تستضيف المزاد الخيرى الأول بالمملكة الأسبوع المقبل

الأحد، 16 يونيو 2019 01:15 م
مدينة جدة التاريخية تستضيف المزاد الخيرى الأول بالمملكة الأسبوع المقبل جدة
إيمان حنا

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من المقرر أن تحتضن مدينة جدة التاريخية، المزاد الخيرى الأول من نوعه الذى يقام فى المملكة الأسبوع المقبل، الذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع دار "كريستيز" داخل بيت نصيف التاريخى الذى يتضمّن أكثر من 40 عملًا خاصًا لنخبة من الفنّانين العرب المعاصرين من المملكة العربية السعودية وبلدان أخرى من الشرق الأوسط، بحسب "واس".

فيما سجل كورنيش الحمراء أعلى نسب إشغالٍ فندقيٍ فى جدة عبر الوحدات القريبة منه، وما يزال يستقبل الزوار والضيوف ليشاهدوا الروائع التي يقدمها ، بدءاً بحديقة الوهج ، حيث يمتزج الفن والتقنية والابتكار معاً لينتج مهرجان الضوء الساحر في الهواء الطلق مع قطع فنية مميزة ومخصصة توحي بسحر عالم البحر الأحمر تحت الماء، إلى جانب إضاءة أمسيات جدة مع مهرجان "لاس فالاس" الذى يستمر تنظيمه طوال الموسم، ويقدم منحوتات فريدة تشرح ثقافات البلاد المختلفة وخلفياتها الفنية ستنتشر على طول منطقة الحمراء لتنسجم مع العروض المثيرة المختلفة التى ستشهدها هذه الوجهة الحالمة .

 


السعودية

جدة

مزاد بجدة

وزارة الثقافة السعودية

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