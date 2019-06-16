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محافظ كفرالشيخ يعتمد إجراءات قبول أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمدارس

الأحد، 16 يونيو 2019 11:12 م
محافظ كفرالشيخ يعتمد إجراءات قبول أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمدارس محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة التعليم بالمحافظة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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اعتمد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قواعد واجراءات القبول للاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمدارس، وإجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطبيق اللائحة لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم(10) لسنة 2018، ويتضمن النقاط الرئيسية بدمج الطلاب ذوى الاعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام والتعليم الفني، والتحاق ذوى الاعاقة الذهنية(البسيطة والمتوسطة) بمدارس وفصول التربية الفكرية، والتقارير الطبية المطلوبة من الطلب ذوى الإعاقة، وشئون الامتحانات، وتشكيل لجان للفحص والمتابعة والاعتماد وأحكام عامة، جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وفى ذات السياق اعتمد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأحد، تنسيق القبول بالتعليم الفنى للعام 2019-2020م، بأنواعه تجارى وفندقى وزراعى ومهنى وصناعى طبقاً للكشوف المرفقة والتخصص.

وفى سياق متصل أعلن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أنه لأول مرة فى محافظة كفر الشيخ سيتم دمج التعليم المزدوج ليكون فنى تدريبي، وربط التعليم  بالتدريب، وتدريب الطلاب بالمصانع وورش حقيقية داخل المدارس، أو توجه الطلاب للمصانع كمدرسة داخل المصنع.

وأضاف المحافظ ،يعتمد ذلك على دعم رجال الاعمال لفتح أبواب المصانع للطلاب للتدريب، مما يعطى فرصة للطالب فى إيجاد فرصة عمل حقيقية، فى إطار سياسة الدولة للنهوض بالتعليم الفنى طبقاً لأنظمة التعليم الفنى الدولية المتقدمة، أعلن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ،أنه لأول مرة فى محافظة كفرالشيخ سيتم دمج التعليم المزدوج ليكون فنى تدريبي، وربط التعليم بالتدريب، وتدريب الطلاب بالمصانع وورش حقيقية داخل المدارس، أو توجه الطلاب للمصانع كمدرسة داخل المصنع.

وأضاف المحافظ ،يعتمد ذلك على دعم رجال الاعمال لفتح أبواب المصانع للطلاب للتدريب، مما يعطى فرصة للطالب فى إيجاد فرصة عمل حقيقية، فى إطار سياسة الدولة للنهوض بالتعليم الفنى طبقاً لأنظمة التعليم الفنى الدولية المتقدمة جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

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محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة التعليم بالمحافظة
 
درجات القبول بالتعليم الفني (1)
درجات القبول بالتعليم الفني 

 

درجات القبول بالتعليم الفني (2)
درجات القبول بالتعليم الفني

كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

مدارس

ذوي الاحتياجات الخاصة

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