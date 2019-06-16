محافظ أسوان: تركيب خط مياه لتغذية مناطق شرق المدينة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

وجه أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بالإسراع فى إنهاء تركيب خط مياه الشرب بنهاية الشهر الحالى والذى يستهدف تغذية مناطق الحكروب والسيل وأبو الريش وذلك بطول700 متر، وبقطر 500 مللى تمهيداً لرصف الطريق المواجه لمحلات خان أسوان وهو الذى سيفتح المجال أمام تشغيل هذه المحلات وتدفق الأفواج السياحية فى هذا الاتجاه.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية لمحافظ أسوان على عدد من المواقع بمدينة أسوان، والتى شملت الحديقة الدولية الاستوائية والمحطة الوسيطة للمخلفات بالشلال، بجانب تفقد منطقة المحمودية وشوارع شرق البندر والحدادين والمحطة وخان أسوان.

ووجه المحافظ، إلى الإسراع فى إصلاح التلفيات بالمنطقة التى شهدت حريق محدود فى الحديقة الدولية الاستوائية مع التزام الشركة المنفذة لمشروع محور وكوبرى خزان أسوان الحر أعمال إعادة الشئ لأصله، مع استمرار إدارة الحديقة فى أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والتشجير تمهيداً لتحويلها إلى متنزه عالمى وقبلة للحركة السياحية الداخلية والدولية.

وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المحطة الوسيطة بما لا يؤثر على البيئة المحيطة، بجانب الإسراع فى إنهاء بوابة منطقة المحمودية ودراسة إعادة وضع خط المياه الرئيسى تحت الأرض لضمان عدم تعرضه لأى كسر.

وخلال الجولة أيضاً، قرر محافظ أسوان دراسة الإسراع بتشغيل موقف سيارات السيرفيس المجاور لكوبرى الجزيرة مع نقل الموقف الحالى بجوار محطة السكك الحديدية إلى الموقف الجديد من أجل تفريغ المدينة من أسباب الاختناق المرورى وخاصة فى هذه المنطقة.



جولة محافظ أسوان



جولة محافظ أسوان



جولة محافظ أسوان



جولة محافظ أسوان