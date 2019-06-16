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مجموعة الـ20 تتفق على إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات البلاستيكية فى المحيطات

الأحد، 16 يونيو 2019 08:16 م
مجموعة الـ20 تتفق على إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات البلاستيكية فى المحيطات اكياس بلاستيك فى البحر
طوكيو /أ ش أ/

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اتفق وزراء البيئة لدول مجموعة العشرين، على تبنى إطار عمل تنفيذى جديد لاتخاذ إجراءات بغرض التعامل مع قضية المخلفات البلاستيكية فى المحيطات على نطاق عالمي.

وأعرب رئيس وزراء اليابان، شينزو آبى - حسبا ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الأحد - عن رغبته فى أن تقود بلاده، التى استضافت اجتماع وزراء المجموعة على مدار يومين، العالم فى خفض النفايات البلاستيكية التى تلقى فى المحيطات، بما فى ذلك المواد القابلة للتحلل البيلوجى وغيرها من المستجدات.

ومن جهته، قال وزير البيئة الياباني، يوشياكى هارادا، خلال مؤتمر صحفى "سعيد بأننا، إلى جانب الدول النامية، تمكنا من تشكيل إطار عمل دولي".

ولفتت الشبكة إلى أن النفايات البلاستيكية كانت أبرز القضايا التى تم التطرق إليها خلال الاجتماع، وأن إطار العمل الجديد الذى تم التوصل إليه يهدف إلى تسهيل اتخاذ إجراءات ملموسه أخرى بشأن نفايات المحيط، وإن كان ذلك على أساس تطوعي.

 


مجموعة الـ20

المخلفات البلاستيكية

المحيطات

حظر البلاستيك

البلاستيك

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