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ما نظام المحاسبة المائية لمتابعة استهلاكات المياه؟.. اعرف التفاصيل

الأحد، 16 يونيو 2019 08:00 ص
ما نظام المحاسبة المائية لمتابعة استهلاكات المياه؟.. اعرف التفاصيل فاتورة مياه
كتبت أسماء نصار

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بدأت وزارة الرى فى تنفيذ أنشطة مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، مع الإتحاد الأوربى، وذلك فى إطار التعاون المستمر معه، ومن بينها تدريب مجموعة من مهندسى الوزارة على نظام ومفهوم المحاسبة المائية.

ويتضمن التدريب آليات تجميع البيانات الهيدرولوجية الخاصة باستخدامات المياه، وتطبيق النماذج الرياضية بعمل الحسابات التى توضح استهلاكات المياه فى الزراعة والصناعة، والاستخدامات المنزلية على مستوى محافظات الجمهورية بما يسهم فى تحديد العلاقة بين الموارد المائية بكل محافظة واستخداماتها وبما يحقق الميزان المائى لها، علاوة على تقييم منظومة توزيع المياه لكافه الأنشطة التنموية، بما فيها انشاء نظام إنذار مبكر لجودة المياه ونماذج بيانات لمؤشرات الأمن المائى والإجهاد المائى وجودة المياه، ونوعيتها.

ونظام المحاسبة المائية هو تتبع نقطة المياه من السد العالى حتى التخلص منها حى وصولها للنبات وهى نسبة تقديرية وعن طريق المحاسبة المائية حتى يتم التعرف على كميه المياه التى نستهلكها للبنات ليكون هناك عدالة فى توزيع المياه وأيضا معرفة كمية المياه المنصرفة للخزان الجوفى والمياه التى تذهب للمصارف فى كل محافظة ويتم متابعته وهذا النظام مطبق فى أستراليا والهند ويعتمد على قياسات حقلية فعلية ويوجد اجهزة لقياس نسبة البخر.

يتم إحضار صور أقمار صناعية لمصر كلها وبالتعاون مع الجهات البحثية لقياس كمية المياه التى تستهلك للبنات لمعرفة كمية المياه والمستهلك منها فى الزراعة ومياه الشرب والصناعة لإعادة تقييم الوضع، وتم البدء بالفيوم ثم المنيا مثل محصول القصب فى المنيا لقياس منطقة بها الرى بالتنقيط ومنطقة بها رى سطحى لعمل محاسبة مائية تقيس الانتاجية باستخدام الاسلوب العلمى، والاستشعار عن بعد طبقا للحكم على نوع الرى المستخدم.

 


وزارة الرى

المياه

المحاسبة المائية

النباتات

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