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لو بتعانى من الأنيميا.. الشمر غنى بالحديد ويحسن عملية الهضم

الأحد، 16 يونيو 2019 09:00 ص
لو بتعانى من الأنيميا.. الشمر غنى بالحديد ويحسن عملية الهضم الشمر
كتبت هند عادل

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الشمر نوع من النباتات العشبية العطرية التى تتميز برائحتها الفواحة القوية وتتم زراعته فى جميع أنحاء العالم، خاصة فى المناطق الساحلية وعلى ضفاف الأنهار، وله طعم حلو يشبه طعم اليانسون واستعمل الشمر منذ القدم فى العديد من الاستخدامات الطبية والعلاجية، وله العديد من الفوائد العلاجية وفوائد للتنحيف وخسارة الوزن، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday".

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فوائد الشمر الصحية

تحتوى بذور الشمر على الأحماض الأمينية والحديد لذا يستخدم فى علاج الأنيميا، ويساعد على تحسين عملية الهضم فى الجسم والوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية.

وبذور الشمر تقى من تصلب الشرايين والجلطات وتساعد الجسم فى إنتاج خلايا الدم الحمراء.

التخلص من رائحة الفم الكريهة.

علاج مشاكل الجهاز الهضمى.

يحسن الذاكرة.

التخلص من الوزن الزائد لقدرته الهائلة فى حرق الدهون.

 

فوائد الشمر الجمالية  

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يحافظ على صحة البشرة و علاج جيد لحب الشباب.

يساعد على توحيد لون البشرة.

التخلص من الجلد الميت والتجاعيد.

يساعد على تكثيف الشعر و علاج حكه فروة الرأس.


بذور الشمر

الشمر

فوائد الشمر

فوائد الشمر للبشرة

فوائد الشمر الصحية

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