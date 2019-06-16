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لكل فسفوسة معنى.. اعرف نوع حبوب الوجه على حسب مكان ظهورها

الأحد، 16 يونيو 2019 02:43 م
لكل فسفوسة معنى.. اعرف نوع حبوب الوجه على حسب مكان ظهورها حب الشباب
كتبت هند عادل

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حب الشباب من المشاكل الصحية التى تؤرق الكثير من الفتيات والشباب أيضا بداية من مرحلة المراهقة ، وفى الحقيقة إنها ليست مجرد بثور تظهر على الوجه لكن مكان ظهورها يحمل الكثير من المعانى والأخبار عن مشاكل صحية فى الجسم، حسبما ذكر موقع" healthline".

خريطة حب الشباب على الوجه وماذا تخبرك

 

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حب الشباب حول الشعر  
 

يشارك حب الشباب المحيط بخط الشعر على الجانبين ويسمى "حب الشباب الدهن" والسبب ورائه هو مادة" البوماديات" التى توجد فى منتجات كثيفة وغالبًا ما تحتوي على الزيوت المعدنية هذا المكون يمنع الزيت الطبيعي في بصيلات الشعر من الخروج هذا الانسداد هو ما يسبب حب الشباب.

إذا كنت تجد نفسك بشكل دوري تعانى من البثور على جانبى شعرك فإن أفضل ما عليك فعله هو التوقف عن استخدام الدهن أو غسل وجهك بعد استخدام هذه الماده، واستخدم منتجات لاتحتوي على زبدة الكاكاو  

حب الشباب على الخدين
 

ومن المفزع أن تعرف السبب وراء ظهور حب الشباب على جانب الخدين، حيث إنها نتيجة لآثار لنوع من البكتيريا يوجد بالقولون والبكتيريا الأخرى التى تلتصق بهاتفك أيضًا، وفي أي وقت تضع فيه هاتفك على وجهك  فإنك تنشر هذه البكتيريا على بشرتك مما قد يؤدي إلى مزيد من حب الشباب.

والسبب الحقيقى وراء حب الشباب المستمر على جانب واحد من وجهك هو الهواتف القذرة وأغطية الوسائد والعادات الأخرى مثل لمس وجهك ويدك غيرك نظيفة.

يمكن أن يساعد تنظيف هاتفك الذكي بانتظام باستخدام مطهر في تقليل اثار ظهور حب الشباب  كما يجب تغيير  مفارش الوسادات مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

حب الشباب على الذقن والفك

 

كيفية_التخلص_من_حب_الشباب

 

من أهم أسباب ظهور حب الشباب في الذقن والفك هى التقلبات في الهرمونات مما يعني حدوث خلل في جهاز الغدد الصماء، عادة ما يكون ناتجًا عن زيادة الأندر وجينات التي تبالغ في إفراز الغدد الدهنية والمسام.

يمكن للهرمونات أن تتصاعد أثناء دورة الحيض (قبل أسبوع من الدورة الشهرية) أو قد تكون بسبب التبديل أو البدء بأدوية منع الحمل، عدم التوازن الهرموني مرتبطًا أيضًا بالنظام الغذائي

ويؤكد الباحثين أن صحة القناة الهضمية تؤثر على مصدر حب الشباب لأنه يغير مستويات الهرمون  فإذا كنت تتناول أطعمة عالية الكربوهيدرات أو منتجات الألبان مع هرمونات مضافة ستزيد من ظهور حب الشباب.


حب الشباب

مشاكل حب الشباب

اماكن ظهور حب الشباب

علاج حب الشباب

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