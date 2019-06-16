كلية "طب قنا" تنظم ورشة عمل حول جراحات الأطفال 19 يونيو

قنا - وائل محمد

تنظم كلية الطب بجامعة جنوب الوادى ورشة عمل حول جراحات الأطفال فى الفترة من 19 حتى 20 يونيو الجارى تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور حمدى محمد حسين عميد كلية الطب بقنا، والدكتور أسامة حسين عبد اللاه مدير عام مستشفيات قنا الجامعية.

وقال الدكتور نزار أبو حلاوة مدرس جراحة الأطفال بطب قنا والمستشفى الجامعى، إن ورشة العمل تشهد حضور العديد من أساتذة جراحة الأطفال بجامعات القاهرة، والمنصورة وطنطا، وإجراء العديد من العمليات الجراحية للأطفال لعلاج ارتجاع المرىء،وفتق الحجاب الحاجز والخصية المعلقة والسقوط الشرجى.

وأضاف الدكتور نزار أبو حلاوة أنه سيتم مناظرة الحالات لاختيار الأكثر حاجة لإجراء تلك الجراحات بعيادة جراحة الأطفال بمبنى عيادات المستشفى الجامعى أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.