فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

كتب ــ محمود طه حسين

يبدأ أولياء الأمور الراغبين فى تحويل أبنائهم من مدارس لأخرى، خلال هذه الأيام، إجراءات التحويل من المدارس.

ويقدم "اليوم السابع"، فى الفيديو التالى خطوات وطرق التحويل من مدرسة لأخرى والمواعيد الرسمية.

التحويل يبدأ شهرى يونيو ويوليو بعد إعلان نتائج الامتحانات التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات والمدارس الدولية إلى الرسمية للغات بنوعيهاالتحويل من المعاهد الأزهرية التى تدرس العلوم والرياضيات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها فى الصفوف المناظرةالحصول على طلب تحويل من الإدارة التعليمية التابع لها الطالبالحصول على بيان نجاح من الإدارة التعليمية تتولى المديرية والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرةلصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة

10ـ وترفق به شهادة ميلاد الطفل وبيان النجاح وطلب التحويل