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فوز أحمد الوكيل فى انتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

الأحد، 16 يونيو 2019 01:35 ص
فوز أحمد الوكيل فى انتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية أحمد الوكيل
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية نتائج فرز الأصوات، حيث جاءت النتيجة بفوز قائمة  "تواصل وعطاء"،  والتى يقودها أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وجاءت نتيجة الأصوات بحصول أحمد الوكيل حصل على 3587 صوتا، أحمد حسن حصل على 3543 صوتا، عمرو مصيلحي 3539 صوتا، أحمد محمد صقر  3536 صوتا، محمد على مسعد فتح الله  3494 صوتا، محمد السيد زكي المازني 3482 صوتا، محمد حسين ماهر حفني  3475 صوتا، شريف بقطر  3466 صوتا، عمر خميس العنيمي  3455 صوتا، أشرف مصطفى السيد سلامة 212 صوتا.

وحصل عبد الناصر محمد فرحات 189 صوتا وخالد سليمان محمد فهمى  165صوتا، جابر محمد عثمان 160 صوتا، حازم مصطفى السيد المنوفي 158 صوتا، سمير محمود صديق 146صوتا، محمد عبد المجيد أبو الفتوح 117صوتا.

يذكر أن الانتخابات شهدت تنافس  16 مرشحا على 9 مقاعد بعضوية مجلس الإدارة فى الدوروة الممتدة من 2019 و حتى 2023 حيث تنافس بالغرفة التجارية بالإسكندرية قائمتين، الأولى هى قائمة "عطاء وتواصل " وعلى رأسها احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية الخالى والثانية هى قائمة "نبض التاجر" .

وأجريت الانتخابات داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية من خلال 10 لجان فرعية  و30 صندوق تصويت .

 


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نتائج انتخابات الغرف التجارية

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