فرنسا تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية بمليار يورو للشركات

باريس (رويترز)

قال وزير الميزانية الفرنسى جيرالد دارمانين، اليوم الأحد، إن فرنسا تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية للشركات بمليار يورو (1.1 مليار دولار) من أجل المساعدة على تمويل تعهد بخفض ضريبة الدخل الشخصى خمسة مليارات يورو.

وقال دارمانين فى مقابلة مع مراسلى تلفزيون ال.سي.آى وإذاعة آر.تي.ال وصحيفة لوفيجارو إن الحكومة ستمول الأربعة مليارات يورو الباقية عبر خفض الإنفاق.

وأضاف أن 95 بالمئة من دافعى الضرائب سيشهدون خفضا فى ضرائب الدخل التى يسددونها بدءا من يناير، وفى مواجهة مظاهرات مناوئة للحكومة استمرت لأشهر، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى أواخر ابريل، إنه سيخفض ضريبة الدخل خمسة مليارات يورو أخرى.

يأتى الخفض المزمع عقب حزمة تنازلات للمحتجين بعشرة مليارات يورو فى ديسمبر، بهدف تعزيز دخل الفئات الأشد فقرا من بين العمال والمتقاعدين.